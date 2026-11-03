"La responsabilidad política la asumí yo": Presidente Kast vuelve a respaldar a Rabat en medio de su gira por Europa

03 nov. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su gira por Europa, el presidente José Antonio Kast volvió a respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionado por la aprobación de rebajas de condena a abusadores y violadores de menores de 14 años.

Desde Italia, el mandatario defendió su decisión de mantener al secretario de Estado en su cargo. “La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente de la República”, respondió Kast al ser consultado por la continuidad del ministro.

Kast defiende la gestión de Rabat

“En una democracia como la nuestra, los ministros los nombra el Presidente de la República, y le pide el cese de funciones el Presidente de la República, no diputados o senadores, que están en su legítimo derecho de expresar lo que estiman conveniente”, sostuvo.

Kast también destacó el trabajo de Rabat en materias como flagrancia, Reglas de Uso de la Fuerza, Escuelas Protegidas y responsabilidad parental. Sobre las críticas por la controversia, planteó:

“Y ahora por una situación puntual, grave, ¿se dice que no es la persona capacitada? Yo creo que ahí hay una discusión más bien política que de fondo, y nosotros vamos a los temas de fondo, a arreglar la situación que hoy día afecta a nuestra nación”, cuestionó.

Kast respalda el trabajo de Rabat

Como respuesta a la polémica por las rebajas de condena, Kast apuntó a la necesidad de modificar la legislación y aseguró que su Gobierno ha recogido propuestas de parlamentarios. En ese contexto, cuestionó la posibilidad de rechazar partidas del Presupuesto como forma de presión política.

"El ministro Rabat el día de ayer estuvo toda la tarde en el Congreso, hoy día también; y ha avanzado en distintas normas que son relevantes para nuestra nación, y ha colaborado en temas muy importantes en la protección de nuestros compatriotas. El ministro cuenta con mi confianza", destacó.

“No necesitamos actitudes como las que hemos visto en estos días, donde se nos señala que van a rechazar, por ejemplo, una partida dentro del Presupuesto. ¿A quién le van a hacer daño? A las mismas personas que dicen defender, a las mismas víctimas, porque estamos enfrentando el problema en la raíz”, afirmó.

Kast emplaza a la oposición por una acusación constitucional

El Presidente también desafió a la oposición a presentar la acusación constitucional contra Rabat que ha anunciado. “La han anunciado todos los días y cada día les falta un antecedente más, y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al derecho ni a la Constitución”, señaló.

Kast sostuvo que el Congreso deberá decidir si la iniciativa prospera y reiteró que Rabat continuará trabajando en las modificaciones que, a juicio del Gobierno, permitirían abordar el problema.

“Asumí la responsabilidad, el ministro estará trabajando y seguirá trabajando para solucionar los problemas de fondo que existen en esta materia”, concluyó.

Todo sobre José Antonio Kast