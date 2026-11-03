Detectan mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la Fiscalía de Iquique

03 nov. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

La presencia del mosquito Aedes aegypti, capaz de transmitir enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, fue confirmada al interior de la Fiscalía del sector norte de Iquique.

El hallazgo de ejemplares adultos, larvas y huevos llevó a la autoridad sanitaria a desplegar un operativo que abarcará cerca de 270 inmuebles durante los próximos siete días.

La detección del mosquito

La detección se produjo después de que dos ovitrampas instaladas en el sector identificaran 22 huevos del insecto. En el primer dispositivo se encontraron 14 y, menos de 24 horas después, se detectaron otros ocho en una segunda trampa.

La Seremi de Salud de Tarapacá inició un plan de fumigación intensiva en las propiedades cercanas al lugar del hallazgo. Las labores se extenderán durante una semana.

La seremi de Salud, Ximena Muñoz, advirtió sobre los riesgos asociados a la presencia de esta especie: “Tener presencia de Aedes aegypti en nuestro territorio es muy peligroso, porque se trata de un mosquito capaz de transmitir enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla”.

¿Cómo evitar la reproducción del mosquito?

La autoridad sanitaria también llamó a la comunidad a eliminar posibles criaderos, evitando que el agua se acumule en viviendas y sus alrededores.

“Es fundamental evitar la acumulación de agua en nuestros hogares y alrededores”, enfatizó Muñoz. Entre las medidas recomendadas se encuentran: