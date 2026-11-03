Emiten aviso por posibles nubes con características tornádicas en La Araucanía

03 nov. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico ante la probabilidad de que se desarrollen nubes convectivas con características tornádicas en distintos sectores de la región de La Araucanía durante la tarde de este martes 3 de noviembre.

El fenómeno podría estar acompañado de condiciones atmosféricas que favorezcan la formación de intensas rachas de viento.

Según detalló el organismo, este evento se produciría debido a una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica, que podría propiciar el desarrollo de este tipo de nubes.

En específico, las áreas que podrían verse afectadas corresponden al litoral, valle y precordillera de La Araucanía.

Junto con la probabilidad de nubes con características tornádicas, el aviso contempla la posibilidad de vientos locales intensos, con rachas arrachadas y tornádicas. Estas condiciones podrían generar episodios de viento fuerte, por lo que es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".