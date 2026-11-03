RN cuestiona conducción política del Gobierno por rebaja de penas y pide revisar responsabilidades de asesores de Kast

03 nov. 2026 - 01:09 hrs.

¿Qué pasó?

La controversia por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad sumó un nuevo cuestionamiento desde el oficialismo. Esta vez fue Renovación Nacional (RN) la colectividad que manifestó sus reparos a la forma en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha enfrentado la situación.

A través de una declaración pública difundida la noche de este lunes, el partido apuntó a la conducción política del Ejecutivo y pidió revisar las responsabilidades involucradas en las decisiones que originaron la polémica, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al mandatario.

"Tenemos serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de la forma en que se ha conducido políticamente esta situación”, sostuvo la colectividad, que aseguró haber transmitido sus cuestionamientos al Gobierno con la "franqueza y responsabilidad" que exige su condición de partido colaborador de la administración.

RN pide revisar responsabilidades en el entorno de Kast

Uno de los puntos centrales de la declaración apunta a la necesidad de fortalecer la conducción política del Ejecutivo. En esa línea, Renovación Nacional advirtió que lo ocurrido requiere una revisión de los procedimientos y de las responsabilidades de quienes participaron en el proceso.

"Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República", señaló la comisión política.

En su declaración, RN también reafirmó su compromiso con la administración de Kast y aseguró que su intención es contribuir a corregir los errores y fortalecer la gestión gubernamental.

"Precisamente por ello, entendemos que nuestra responsabilidad también implica contribuir con honestidad a corregir los errores, fortalecer la gestión gubernamental y evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse", sostuvo.

RN pide derogar decretos y priorizar a las víctimas

Otro de los puntos abordados por Renovación Nacional fue la respuesta que debe entregar el Ejecutivo frente a las rebajas de condenas. En ese sentido, el partido sostuvo que la prioridad debe estar puesta en las víctimas de delitos sexuales y sus familias.

"Por ello, hemos solicitado avanzar en la derogación de los decretos respectivos, otorgar discusión inmediata a las modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a quienes han sido afectados", indicó la colectividad.

Finalmente, la comisión política de Renovación Nacional llamó a evitar que la controversia afecte el avance de las prioridades del Ejecutivo. "Chile enfrenta desafíos demasiado importantes como para que la agenda del Gobierno se vea paralizada. La seguridad, el empleo, el crecimiento económico y las necesidades de las personas exigen respuestas concretas y urgentes", concluyó el partido.

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