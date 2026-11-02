Caminó 30 minutos con el dinero del rescate: el agónico relato del padre de Martín Pérez, joven secuestrado en Estación Central

02 nov. 2026 - 15:18 hrs.

Por ahora, más de diez personas han prestado declaración en la investigación por el secuestro con homicidio de Martín Pérez.

Entre quienes declararon está su padre, identificado con las iniciales P.A.P.D. Su testimonio entrega antecedentes sobre cómo el joven llegó al punto donde fue abordado.

Según un documento de la carpeta investigativa al que accedió Mega Investiga, el padre contactó a un sujeto apodado “el Menor” para pedirle información sobre vendedores de marihuana. Ambos se habían conocido cuando estuvieron recluidos en 2024 en el módulo 42 de la cárcel El Manzano, en Concepción. Luego, Martín concurrió al lugar indicado.

El padre relató que viajó desde Puerto Montt a Santiago a las 06:45 horas y que, desde entonces, mantuvo contacto por WhatsApp con quienes tenían a su hijo. En ese intercambio recibió videos en que Martín era amenazado y golpeado. “Luego de recibir uno de los videos donde le estaban pegando a mi hijo, les ofrecí transferir $100.000”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, las entregas de dinero a los secuestradores superaron los $4 millones. Una de ellas se coordinaría en efectivo, junto con una cadena de oro, a cambio de la liberación de Martín.

El padre dijo que se trasladó hasta una primera dirección en la comuna de La Granja acompañado por un carabinero que se hizo pasar por conductor de Uber. Al llegar, sin embargo, le cambiaron el punto de encuentro. Debió dirigirse hasta San Ramón.

“Caminé alrededor de 30 minutos, con el dinero en efectivo, más la cadena de oro en una bolsa de nylon que recogí de la calle”, declaró. Cuando llegó a la segunda ubicación, recibió una nueva instrucción: “Deja la plata en el poste”.

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Después de dejar el dinero, le pidieron que siguiera caminando sin mirar atrás. El padre contó que vio llegar una motocicleta naranja y a un hombre que recogió la plata. Luego, quienes lo mantenían al teléfono le ordenaron volver al primer punto de encuentro, donde supuestamente liberarían a su hijo.

La espera se extendió hasta la medianoche. “Me mantuve sentado en la plaza hasta las 00:00 horas, pero no lo soltaron”, declaró.

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