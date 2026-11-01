Así son las mafias brasileñas que ya operan en Chile: Nacieron en las cárceles de Brasil y ahora miran los puertos nacionales
01 nov. 2026 - 22:45 hrs.
Mega Investiga viajó a Brasil para conocer el origen del PCC y el Comando Vermelho, las mafias que ya tienen presencia en Chile, y por qué eligieron al país. Revisa los detalles a continuación.
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