Meta denunció mensaje de un grupo de chat de amigos: Tribunal dejó en libertad y sin cautelares a joven acusada de amenazar a Kast

30 oct. 2026 - 13:24 hrs.

El Juzgado de Garantía de Chillán dejó en libertad y sin medidas cautelares a una mujer de 22 años, detenida por la PDI por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas contra la autoridad, en un caso relacionado con el Presidente José Antonio Kast.

Según los antecedentes entregados, la investigación se inició luego de que Meta denunciara un mensaje que la joven habría compartido en una red social mientras conversaba con amigos. No se informaron detalles sobre el contenido de la publicación.

En la audiencia de control de detención, la defensa cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que, a su juicio, los hechos no configuran el delito imputado. El Ministerio Público solicitó que se decretara arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima, pero el tribunal rechazó ambas medidas.

El defensor público y jefe de la Defensoría de Chillán, Antonio Guerra Sepúlveda, pidió además que se fijara una audiencia para discutir un posible acuerdo reparatorio o el sobreseimiento definitivo de la causa. El tribunal accedió a programarla y solicitó que se informe de la citación al Presidente de la República en La Moneda.

"Es una mujer de 22 años, sin antecedentes penales, a quien se le atribuye supuestamente haber cometido un delito de atentado contra la autoridad", señaló Guerra. Agregó que la defensa planteó que "no existe tal delito en los términos que señala el Ministerio Público".

La causa continuará en la audiencia fijada por el tribunal, donde se analizará la salida alternativa o el eventual cierre definitivo del proceso.