Minsal alerta por más de 140 mil niños que no tienen sus vacunas contra el sarampión: Cómo revisar si a tu hijo le faltan dosis

30 oct. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (MINSAL) ha alertado que más de 140.000 niños en el país no cuentan con su esquema de vacunación contra el sarampión.

Pese a que la campaña "Chile contra el sarampión" ha logrado inmunizar a 44.386 niños y niñas de hasta 6 años, la cifra de niños que aún no han sido vacunados sigue preocupando a las autoridades.

"En Chile no tenemos transmición comunitaria del sarampión y eso es gracias a las coberturas altas de vacunación que tenemos. Para mantener esa barrera, para que el sarampión no se reintroduzca en nuestro país, es muy importante mantener altas cobertutas de vacunación", advirtió Alejandra Pizarro, subsecretaria de Salud.

Pese a que desde 1993 no se registran casos de contagio comunitario, a fines de septiembre se registró el tercer caso de sarampión en Chile durante 2026. Todos ellos corresponden a casos importados, es decir, fueron contagios que se produjeron fuera del país.

¿Cómo saber si tienes pendiente la vacunación?

Se recomienda a los padres revisar el estado de vacunación de sus hijos en el sitio web portal paciente.minsal.cl.

Puedes ingresar con tu Clave Única e ingresar los datos de tu hijo. Si no tiene el esquema de vacunación completo, correspondiente a dos dosis, puedes acudir a los centros vacunatorios para completar las dos dosis necesarias.

"Todos los niños, para estar protegidos, deben estar vacunados con sus dos dosis que se colocan a los 12 meses y a los 36 meses. Para los adultos nacidos entre 1971 y 1981, y que van a viajar a sitios de riesgo, como lo es algunos países de el continente americano y de Europa, colocarse un refuerzo de la vacuna de sarampión", señaló Rodrigo Vásques, pediatra infectólogo de Red Salud.