Expo Quillota por Mega: Revisa la programación completa y los artistas que se presentarán

30 oct. 2026 - 08:15 hrs.

Franco Simone, Rodrigo Tapari, Leo Rey y Alanys Lagos son algunos de los artistas que se presentarán en la Expo Quillota 2026, que llegará a las pantallas de Mega durante tres jornadas.

La programación incluirá música romántica, cumbia, rancheras, música urbana y humor, con espectáculos desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

La 26ª edición del evento, bajo el lema “Yo Creo en Quillota” contará con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez. La transmisión también estará disponible en la plataforma de streaming MegaGO.

Programación del viernes 30 de octubre

La primera jornada televisada tendrá como protagonista al cantante italiano Franco Simone, intérprete de éxitos como “Paisaje”, “Respiro” y “Tú... siempre tú”.

Después será el turno del humorista Esteban Düch, quien llegará con una nueva rutina tras su paso por el Festival de Viña del Mar. El cierre estará a cargo del argentino Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, con sus canciones de cumbia.

Programación sábado 31 de octubre

La programación del sábado, que coincide con Halloween, comenzará con Leo Rey. Luego se presentará Microbio Caluga, quien trabaja junto a Bodoque, exintegrante de Fusión Humor.

Bayron Fire cerrará la jornada con su propuesta musical, que combina ritmos urbanos y merengue bomba.

Programación domingo 1 de noviembre

La última jornada televisada comenzará con Alanys Lagos y su propuesta de ranchera romántica.

Más tarde, Melón y Melame se presentarán junto a Patricia Jofré con una rutina de humor. Los Charros de Lumaco serán los encargados de cerrar los espectáculos.

¿A qué hora comienza la Expo Quillota y dónde se realiza?

Si bien la transmisión comienza este viernes, la Expo Quillota también es una feria productiva que se comenzó a desarrollar el jueves 29 de octubre en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

El Escenario Cultural tendrá presentaciones artísticas locales desde las 15:00 horas, mientras que los espectáculos del Escenario Principal comenzarán a las 21:30 hora, mientras que la transmisión televisiva comenzará a las 22 horas, después de Meganoticias Prime.

La programación del jueves 29 contempló a Claudio y Marcelo, Los Vásquez y Sinaka. Esa jornada forma parte de la feria, aunque la transmisión televisiva anunciada por Mega se concentrará en los tres días siguientes.

Además de los espectáculos, el evento reunirá a más de 330 expositores de Chile y Argentina, con ofertas gastronómicas, emprendimientos, artesanía, actividades familiares y atracciones.

El productor ejecutivo de los MegaFest, Eduardo Cabezas, destacó la incorporación del evento a la programación del canal. "Esta es una fiesta que nos parece importantísima en el proyecto MegaFest, ya que nos permite televisar por fin un evento que tiene una tradición de más de 20 años de historia y que representa a un sector importante de la población, como es la Quinta Región interior, además de presentar a más de 330 expositores en un fin de semana que incorpora la gastronomía local, a los emprendedores y -naturalmente- a la música".

"Esperamos que Expo Quillota llegue a muchas partes de Chile y podamos ayudar a compartir la cultura de la zona para todo el país y el mundo. Con los MegaFest queremos mantener la presencia de Mega en regiones y seguir uniendo a los chilenos", agregó.

¿Dónde comprar entradas para la Expo Quillota 2026?

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus.cl y en los siguientes puntos de venta presencial:

Los puntos de venta presencial funcionarán de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas.