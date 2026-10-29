Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años: Interpretó al Profesor X en "X-Men" y al capitán Picard en "Star Trek"

29 oct. 2026 - 17:12 hrs.

Patrick Stewart, el destacado actor británico de cine, teatro y televisión que participó en populares franquicias como X-Men y Star Trek, falleció a los 86 años de edad.

De acuerdo a un comunicado oficial publicado en las redes sociales del intérprete, se aclara que su deceso ocurrió el miércoles en su casa de Los Ángeles, California, acompañado de su esposa Sunny Ozell.

La muerte de Stewart se dio tras "una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy".

"Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras toda una vida dedicada a todos nosotros", agregaron.

"Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invisible”, se señaló en el mensaje.

Asimismo, expresaron que "su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros".

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise".

"Será recordado por la dignidad, compasión y humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida", concluyeron.

Destacada trayectoria en cine y televisión

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.

A finales de la década de 1980, Stewart contaba con décadas de experiencia en teatro clásico en Inglaterra, pero era un desconocido en norteamérica cuando se le otorgó el mando del USS Enterprise.

El talento de Stewart convenció a la producción para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: The Next Generation", una nueva versión televisiva de la icónica serie.

La producción se estrenó en septiembre de 1987, dos meses después del cumpleaños número 47 de Stewart y se extendió con gran éxito por siete temporadas hasta 1994.

Pero años más tarde, Stewart volvería a interpretar un personaje de una popular franquicia con la que terminaría por ganarse el cariño del público.

En el 2000, apareció en los cines de todo el mundo como el profesor Charles Xavier en la primera película de "X-Men", reconocido cómic de Marvel sobre un grupo de mutantes que debe lidiar con el desprecio de la sociedad.

Con los años interpretó ese mismo papel en siete películas del mismo universo, y para diciembre de 2026 hará su última aparición con el estreno de "Avengers: Doomsday".