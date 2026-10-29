Aumenta la cesantía en Chile: Desempleo llegó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre

29 oct. 2026 - 09:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile llegó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026. La cifra fue revelada en la última Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

El porcentaje representa un alza respecto del trimestre anterior (junio-julio-agosto), cuando el desempleo llegó al 9,6%, su nivel más alto en cinco años. En ese período, cerca de 989 mil personas se encontraban sin trabajo. Con la nueva medición, la cifra se acerca al millón de personas desocupadas en el país.

Según el INE, la tasa de desocupación aumentó 1,3 puntos porcentuales (p.p.) en doce meses, mientras que el número de personas ocupadas registró una caída de 1,1% p.p. en el mismo período.

Desempleo femenino supera el promedio nacional

La tasa de desocupación femenina llegó al 10,5%, por encima del promedio nacional de 9,8%.

Tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, el informe del INE también dio cuenta de un aumento en la cantidad de personas que buscan trabajo. Según indicó el organismo, "las personas desocupadas aumentaron 15,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (14,4%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,7%)".

En tanto, en la Región Metropolitana, la desocupación alcanzó el 10,4% durante el trimestre julio-septiembre, lo que además representa un aumento de 1,6 p.p. en los últimos doce meses.