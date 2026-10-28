Tiene 94 años y sigue trabajando en su pastelería en Ñuñoa: La historia del italiano que llegó a Chile en 1954

28 oct. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Giuseppe Giordano tiene 94 años y continúa trabajando en la pastelería California, un tradicional negocio ubicado en la comuna de Ñuñoa que fundó junto a su esposa Nora y su hermano Doménico hace más de seis décadas.

Su historia se conoció a través de un video difundido en las cuentas de Instagram Emprendedor Chile e Historia de Oro, donde el adulto mayor contó detalles de su llegada al país, su rutina diaria y el vínculo que mantiene con el negocio, que ha sido parte fundamental de su vida.

Giuseppe llegó desde Nápoles, Italia, a Santiago en 1954. Aunque muchos compatriotas optaban por emigrar a Buenos Aires, él y su hermano decidieron instalarse en Chile. Hoy, a sus 94 años, sigue levantándose a las 7:30 de la mañana y asegura que no podría pasar la semana sin visitar su pastelería.

De Nápoles a Chile: La historia detrás de la pastelería California

Antes de llegar a Chile, Giuseppe trabajó en una fuente de soda en su pueblo natal, en Italia, donde se dedicaba a preparar café. Años después, esa experiencia se convertiría en parte de su historia en nuestro país.

En 1964, junto a su esposa Nora y su hermano Doménico, inauguró la pastelería California, ubicada en avenida Irarrázaval 1570, en Ñuñoa. Desde entonces, el establecimiento ha mantenido su esencia, sus productos y una clientela que lo ha acompañado durante generaciones.

Más de 60 años después de su apertura, Giuseppe continúa detrás de la barra, preparando cafés y participando activamente en el funcionamiento del local.

Pilates y caminatas

Lejos de pensar en dejar por completo sus actividades, el italiano mantiene una rutina que combina trabajo y ejercicio físico.

Según relató en el video, se levanta todos los días a las 7:30 de la mañana y asiste a clases de pilates dos veces por semana. Además, camina entre dos y tres kilómetros, actividades que forman parte de su día a día.

El adulto mayor también reconoció que visitar su negocio es una parte indispensable de su vida. De hecho, aseguró que no podría vivir sin acudir a la pastelería al menos cuatro veces por semana.

Su vínculo con el local va más allá del trabajo: se trata de un proyecto que construyó junto a su familia y que ha acompañado gran parte de su historia en Chile.

Las alegrías y las penas que han marcado su vida

Durante la conversación, Giuseppe recordó que su trayectoria ha estado marcada tanto por momentos felices como por experiencias dolorosas.

Entre los recuerdos que todavía lo emocionan está la muerte de su esposa Nora, con quien compartió la creación y el desarrollo de la pastelería California.

Pese a esa pérdida, el italiano continúa ligado al negocio que ambos levantaron y que hoy representa una parte importante de su vida y de su historia familiar. Al hablar de su relación con el establecimiento, Giuseppe dejó una frase que resume el vínculo que mantiene con el lugar: el California está en su ADN.

¿Dónde queda la pastelería California?

Quienes quieran conocer el tradicional establecimiento pueden encontrarlo en la siguiente dirección:

Dirección: Avenida Irarrázaval 1570, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Región Metropolitana. Teléfono: 2 2204 7479.

Instagram: @pasteleria.california.

La historia de Giuseppe Giordano muestra cómo un negocio familiar puede convertirse en parte de la identidad de una persona y mantenerse vigente durante décadas, mientras su fundador continúa presente en el lugar que ayudó a construir.