Reconocida franquicia de helados cambia de dueño tras quiebra del grupo que la operaba: proyectan 20 locales a fin de año

28 oct. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de heladerías Savory inició una nueva etapa tras alcanzar un acuerdo de franquicia entre Nestlé y el grupo Fagase.

El cambio se produce luego de que la multinacional suiza pusiera fin a su antiguo contrato con el grupo Unifood, que solicitó la quiebra de dos de sus principales empresas: Pedro, Juan y Diego y la sociedad Ice Cream, donde se encontraba Savory.

Actualmente, Savory cuenta con siete heladerías en funcionamiento en Chile, ubicadas en Maipú, Las Rejas, Puerto Montt, Linares, Antofagasta, Melipilla y Puerto Varas. La mayoría de los locales se encuentra en centros comerciales.

Con la llegada de Fagase, la cadena tiene como objetivo ampliar su presencia en el país y superar los 20 locales operativos a fines de este año. De esta manera, la franquicia busca aumentar su número de establecimientos desde los siete que mantiene actualmente en funcionamiento.

Fagase es una empresa que se formó en 1997, cuando la argentina María Isabel Serrano y el chileno Víctor Garib comenzaron a operar la franquicia de Dunkin' Donuts en Chile. Para ello, abrieron su primer local en la comuna de Las Condes.

Fagase continúa su expansión

A casi 30 años de ese inicio, la compañía administra más de 160 sucursales de Dunkin, consolidando su presencia en el mercado nacional a través de esta franquicia.

La expansión de Fagase también contempla nuevos negocios. Durante este año, la empresa adquirió la franquicia de Jimmy John's, una cadena estadounidense de sándwiches, con el objetivo de alcanzar los 80 locales de esta marca en Chile de aquí a 2031.

El acuerdo con Nestlé para operar heladerías Savory se suma así a la trayectoria de Fagase en el negocio de las franquicias y a sus planes de crecimiento en el país.