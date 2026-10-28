Detienen a funcionario de Gendarmería por delito de cohecho en centro penitenciario de Los Ríos

28 oct. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una investigación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, se logró la detención de un funcionario activo de Gendarmería en el centro de detención de Llancahue, en la región de Los Ríos, por el delito de cohecho.

Al funcionario que llevaba más de 20 años de servicio, se le acusan de realizar acciones ilícitas en beneficio de imputados del recinto penal, según explicó José Miguel Cea, jefe de de la PDI de Los Ríos.

Entre estas se cuentan la exigencia de dinero a privados de libertad a cambio de reubicarlos dentro del Complejo Penitenciario de Valdivia e ingresar elementos prohibidos al penal para su comercialización.

La PDI y Gendarmería continúan las investigaciones para determinar si existen más funcionarios involucrados y si se trata de una posible red de cohecho en el centro penitenciario.

¿Cómo se logró su detención?

Las diligencias que permitieron detener al funcionario fueron una orden de detención y una orden de entrada y registro de un inmueble.

Respecto a los presuntos ilícitos, el coronel Rodrigo Salinas, director de Gendarmería de Los Ríos, sostuvo: "Todas estas acciones que comenta algún funcionario, tanto uniformado como civil, es totalmente fuera de norma y rechazamos totalmente cualquier actitud como antes mencionada".

Además, Salinas detalló que se está elaborando "un sumario administrativo y también acciones administrativas para apartarlo de la institución".