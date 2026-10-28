Confirman separación de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta: Así se reveló el quiebre matrimonial

28 oct. 2026 - 08:31 hrs.

Un nuevo antecedente sobre la relación entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se conoció este martes 27 de octubre, luego de que se revelara que ambos estarían separados. La información fue abordada en un programa de Chilevisión, donde se explicó cómo se conoció la situación matrimonial de la pareja.

La revelación se produjo durante una audiencia judicial que enfrentó la comunicadora el lunes, instancia en la que su abogado entregó antecedentes personales como parte de los argumentos de su defensa. Fue precisamente en esa intervención donde confirmó que su representada se encuentra separada.

El quiebre se conoce en medio de un complejo escenario personal para ambos, luego de que Solabarrieta anunciara recientemente que ingresaría a una clínica en México para tratar sus adicciones, viaje que hasta ahora no se habría concretado.

¿Cómo se supo de la separación de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta?

La información surgió durante la audiencia judicial en la que se abordó la situación de Ivette Vergara por un procedimiento relacionado con conducción temeraria.

En ese contexto, el abogado de la periodista expuso parte de las circunstancias personales que enfrenta actualmente su representada, mencionando su situación laboral, familiar y sentimental.

“Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada. A cargo de sus padres, adultos mayores que se encuentran con situaciones de salud delicadas”, declaró el profesional, según el registro difundido por el espacio de Chilevisión.

De esta manera, la intervención del abogado ante el tribunal se convirtió en el antecedente que dio a conocer públicamente la separación de los comunicadores.

La situación judicial que enfrentó la periodista

La audiencia se relacionó con el procedimiento que enfrentó Ivette Vergara luego de que en agosto fuera sorprendida conduciendo a más de 160 kilómetros por hora.

En la instancia se determinó la suspensión condicional del procedimiento por un año. Además, se estableció la suspensión de su licencia de conducir durante seis meses y una donación de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a cerca de $72 mil, según los antecedentes entregados.

Fue durante esta audiencia que la defensa de Vergara expuso las circunstancias personales que atraviesa la periodista, entre ellas el hecho de encontrarse separada y estar a cargo de sus padres, ambos adultos mayores con problemas de salud.

Fernando Solabarrieta y su anunciado tratamiento en México

La noticia sobre la separación se conoce después de que Fernando Solabarrieta informara que tenía previsto viajar a México para ingresar a una clínica y tratar sus adicciones.

El periodista deportivo también ha estado en el centro de la atención pública tras su participación en el programa Sin Filtros, que generó comentarios y cuestionamientos.

Sin embargo, hasta los antecedentes difundidos en torno a esta noticia, Solabarrieta todavía no habría concretado su viaje al país norteamericano.

Una nueva etapa en la relación de los comunicadores

La información sobre la separación suma un nuevo antecedente a la situación personal que atraviesan ambos comunicadores, quienes, no han aparecido juntos públicamente durante el último tiempo.

Por ahora, el antecedente central sobre el quiebre corresponde a lo declarado por el abogado de Ivette Vergara durante la audiencia judicial, registro que permitió conocer públicamente que la periodista se encuentra separada.