Gissella Gallardo ante inminente remate de su casa tras la quiebra de Pinilla: "Hoy para mí no es la idea buscar culpables"

27 oct. 2026 - 08:55 hrs.

Mañana miércoles sale nuevamente a remate la casa de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla ubicada en el sector de Las Brisas de Chicureo, en la comuna de Colina. La enajenación forzada de la propiedad de 3.300 m² se debe al proceso de quiebra del exfutbolista por deudas que superan los $1.670 millones.

Luego de tres intentos de remate fallidos y una venta a un privado que fracasó por una deuda de contribuciones impagas por $30 millones, si en esta oportunidad se logra un puje, Gissella y sus hijos deberán abandonar la vivienda.

Gallardo conversó de esta situación con Las Últimas Noticias (LUN), en donde señaló que ha aprendido que tener una casa es importante, pero que "un hogar lo tenemos con mis niños, mis perros y gatito. Y mientras estemos juntos, vamos a estar bien".

"Hoy para mí no es la idea buscar culpables"

Si bien no quiso opinar mucho de la parte judicial, la ex de Pinilla explicó que "a mi exmarido le pidieron la quiebra personal, y eso significa que se fueran a remate todos sus bienes. Y ya no hay mucho que hacer con eso; hoy para mí no es la idea buscar culpables, sino soluciones y vivir en calma".

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"Ha sido difícil", dijo Gissella sobre el aspecto emocional de perder su casa; sin embargo, sostuvo que está "más tranquila" gracias a sus abogados y por conocer "lo que viene".

"Son muchas cosas juntas y a veces una se pregunta cuánto más puede pasar. Pero también he aprendido a pensar con la cabeza fría", argumentó.

En la misma línea, sostuvo que "después de los problemas que he tenido, te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes. Mientras mis hijos están bien y tengamos salud, lo demás se puede volver a construir. Las cosas materiales van y vienen".

Respecto a lo que hará tras el remate, la expanelista televisiva señaló que es una situación que "obviamente" le preocupa, pero que se toma con calma: "Por supuesto que me encantaría poder darles a mis hijos un lugar donde podamos estar tranquilos, pero vamos día a día".

En cuanto al dinero de la venta, Gallardo explicó que "si me toca algo, depende de lo que el tribunal me reconozca", pero eso solo será después de que con la venta se paguen los costos del juicio y a los acreedores en el orden que dice la ley.

Finalmente, Gissella Gallardo sostuvo que no puede referirse a si Pinilla le ha pagado la pensión para sus hijos, ya que "es un tema familiar que está judicializado, por ende, reservado".

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