Melina Noto revela por qué no se casa con Pangal: "Se viene la segunda"

26 oct. 2026 - 08:21 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade ya han conversado sobre el matrimonio, pero todavía no llegan al altar. La periodista explicó por qué han postergado ese paso y sorprendió al revelar que le gustaría tener otro hijo antes de celebrar la boda.

La comunicadora abordó el tema en un programa de Chilevisión, donde compartió con Pedro Astorga, primo de su pareja, además de Luis Jara y Verónica Villarroel.

Melina Noto explicó por qué no se casa con Pangal

Fue Luis Jara quien le preguntó directamente si le gustaría casarse con el deportista. "Meli" respondió que ambos han hablado del tema, pero que la crianza de su hija influye en cómo imagina ese momento.

“Hemos hablado del tema... Creo que yo me debería haber casado antes de tener la guagua”, comentó. Luego, explicó las dificultades que tendría para organizar una despedida de soltera y una luna de miel mientras su hija aún es pequeña.

“Ahora, ¿cómo hago la despedida de soltera? ¿Cómo me voy a mi luna de miel? Está muy chiquita la guagua, y cuando crezca un poco se viene la segunda”, señaló, dejando entrever que le gustaría volver a ser madre.

¿Cuándo quiere casarse con Pangal Andrade?

“Yo me voy a casar en unos ocho años, cuando mis hijos tengan unos cuatro o cinco años, se queden con mi adorada Ceci, mi mamá y mi suegra. Y yo me vaya veinte días”, explicó, aludiendo a la posibilidad de disfrutar de una extensa luna de miel.

Cuando Luis Jara le preguntó si le gustaría que Pangal le pidiera matrimonio, respondió: “A mí me gustaría casarme y me gustaría que me pidiera matrimonio”.

Pedro Astorga se ofreció para la despedida de soltero

La conversación tuvo otro momento distendido cuando Luis Jara preguntó quién podría organizar la despedida de soltero de Pangal. Su primo Pedro Astorga se ofreció para asumir esa tarea.

“Soy el único de los primos que va quedando soltero”, respondió entre risas. Sin embargo, la propuesta no pareció convencer del todo a Meli, quien reaccionó con un gesto de desaprobación en tono de broma.

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