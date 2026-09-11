Melina Noto y Pangal Andrade sorprenden al mostrar cuánto ha crecido su hija Alanna

11 sept. 2026 - 18:15 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade están disfrutando una especial etapa junto a su hija Alanna, quien cada vez está más grande y activa. Así lo mostró la comunicadora argentina al compartir distintos registros de la pequeña durante una jornada junto a sus padres.

Alanna, que está próxima a cumplir un año, protagonizó divertidos momentos que Meli compartió con sus seguidores.

El paseo junto a Pangal

En una de las historias, la bebé aparece junto a sus padres en un carrito tipo golf, donde Pangal juega con ella mientras "maneja".

"Miren la driver, a ver cómo maneja Alanna", dice Meli entre risas, mientras Pangal le pone las manos sobre el manubrio y le dice: "Maneja, maneja".

La "escoba mágica" de Alanna

En otro de los registros, la pequeña aparece recorriendo la casa en un andador y sosteniendo un escobillón. "Ella se cree que va en su escoba mágica, jaja. Hija, soltá el escobillón", comentó Meli al mostrar la escena.

Un almuerzo que terminó con toda la cara manchada

Finalmente, la comunicadora compartió una imagen de Alanna durante la hora de comida. La pequeña aparece con una cuchara y un vaso, además de tener la cara y el babero completamente cubiertos de comida. "Hoy el menú no estuvo tan pensado, pero fue un éxito. Fideitos con carne y palta", escribió Meli.

Alanna cumplirá un año el próximo 22 de octubre, por lo que sus padres han ido compartiendo distintos momentos de esta primera etapa de su crecimiento.

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