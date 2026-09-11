El duro momento de Francisca Imboden: Confirman el fallecimiento de su madre con emotivo mensaje
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Un difícil momento familiar atraviesa la reconocida actriz chilena Francisca Imboden tras confirmarse el fallecimiento de su madre.
La noticia fue dada a conocer de manera pública por su hija, María Trinidad, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido y emotivo mensaje de despedida a su abuela, acompañado de una serie de fotografías del recuerdo.
"Pensé que tendría tiempo de volver a verte"
La nieta de la fallecida expresó el dolor de no haber podido entregarle un último abrazo antes de su partida. "Moría de ganas de haberte visto, de haberte tomado la manito y haberte apapachado antes que te fueras pa’ decirte lo mucho que te quiero. De verdad pensé que tendría tiempo de volver a verte, pero la vida es así", manifestó en la publicación compartida en su cuenta de Instagram.Ir a la siguiente nota
En sus palabras, la joven prometió mantener viva su memoria en su día a día: "Prenderé una velita todas las noches esperando volver a encontrarte para que tengamos esa última conversación que tú y yo sabemos que nos debemos”.
Además, aprovechó el mensaje de despedida para recordar a familiares y seres queridos de la familia: “Ahora eres un angelito más, mirándonos y protegiéndonos desde arriba junto a tus papás, hermanxs, el Floro, la Flora y todxs lxs santxs a lxs que les rezabas”, añadió.
Una emotiva reflexión y despedida
El mensaje continuó con una sincera reflexión marcada por la nostalgia y el arrepentimiento de no haber aprovechado más el tiempo con su abuela. "Te extraño y te extrañaré infinitamente. Te quiero muchísimo, perdón por no haberlo dicho más seguido, perdón por no haberte escuchado cuando decías que no te quedaba mucho y no haberte creído porque, en mi mente, vivirías para siempre”.
“Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Descansa Monita", cerró la nieta en su dedicatoria.
Hasta el momento, la actriz conocida por participaciones en teleseries como "La Ley de Baltazar", "Generación 98" y "Romané" no se ha referido públicamente a la pérdida en sus canales oficiales, manteniéndose en la intimidad familiar durante este periodo de duelo.
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