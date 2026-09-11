Tarjeta Banco de Materiales: Así puedes recibir la gift card de hasta $1,6 millones para arreglar tu casa

11 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Una ayuda de hasta $1.635.000 para realizar mejoras en la vivienda podrán recibir las jefas de hogar que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Se trata de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, un beneficio que entrega recursos mediante una tarjeta digital para la compra de materiales destinados a obras de baja complejidad técnica.

Las postulaciones comienzan este jueves 10 de septiembre y estarán disponibles hasta el 9 de octubre. El proceso será completamente online y el programa espera beneficiar a 25.000 mujeres jefas de hogar y sus familias a lo largo del país.

¿Qué se puede hacer con la Tarjeta Banco de Materiales?

El beneficio permite financiar materiales para realizar una de tres alternativas de mejoramiento en la vivienda:

1. Reparación de techumbres: intervenciones destinadas a mejorar el estado del techo de la vivienda.

2. Reparación de baño: mejoras en instalaciones y elementos sanitarios.

3. Instalación o reposición de cierres perimetrales: construcción o reemplazo de cierres para contribuir a la seguridad y delimitación de la vivienda.

El monto del beneficio va desde $613.000 hasta $1.635.000, dependiendo del tipo de obra seleccionada.

La tarjeta funciona de manera similar a una "gift card" y permite comprar materiales autorizados por el Minvu directamente en ferreterías que tengan convenio con el Serviu de la respectiva región.

Sin embargo, el beneficio no financia mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales. Además, las compras deben efectuarse presencialmente en establecimientos con convenio vigente con Serviu ubicados en la misma región donde está la vivienda beneficiada.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mujer jefa de hogar y tener 18 años o más .

. Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.

con residencia definitiva. Contar con un grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

en el Registro Social de Hogares (RSH). Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

del RSH. Ser propietaria de una única vivienda o que esta pertenezca a uno de los integrantes del grupo familiar acreditado en el RSH.

del grupo familiar acreditado en el RSH. Habitar la vivienda que será mejorada.

que será mejorada. No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27) o del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS 255) del Minvu.

del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27) o del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS 255) del Minvu. Contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación en BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

en BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank. Tener ClaveÚnica activa.

¿Qué requisitos debe cumplir la vivienda?

Además de las condiciones personales de la postulante, el inmueble que será intervenido debe cumplir con una serie de requisitos:

Estar ubicado en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes .

. Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF , equivalente aproximadamente a $79.463.000 considerando el valor de la UF al 1 de enero de 2026.

, equivalente aproximadamente a $79.463.000 considerando el valor de la UF al 1 de enero de 2026. Tener una antigüedad mínima de cinco años .

. Ser una casa y no un departamento en condominio.

en condominio. Corresponder a la dirección registrada en el RSH y a la del rol de propiedad del Servicio de Impuestos Internos (SII).

y a la del rol de propiedad del Servicio de Impuestos Internos (SII). En caso de postular a una reparación de techo, no poseer planchas de fibrocemento o tipo pizarreño .

. Solo se podrá ingresar una postulación por vivienda.

Cabe señalar que para determinar el monto del subsidio se considerará el valor de la UF correspondiente a la fecha de adjudicación del beneficio.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

La postulación se realizará completamente en línea a través de una plataforma disponible en el sitio web del Minvu, utilizando RUT y ClaveÚnica (ingresando aquí).

Antes de comenzar el proceso, es necesario tener disponible la cédula de identidad vigente, un documento que acredite la antigüedad de la vivienda —como la Recepción Final emitida por la Dirección de Obras Municipales (DOM) o un certificado de avalúo fiscal detallado obtenido en el sitio del SII—, además de fotografías del inmueble.

También se deberá contar con un registro fotográfico en que se pueda visualizar el número de la dirección de la vivienda y fotografías que permitan acreditar el daño que se busca reparar.