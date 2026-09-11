Expresidente Boric asiste a acto conmemorativo por el 11 de septiembre en el Cementerio General

11 sept. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente de la República, Gabriel Boric, asistió en la mañana de este viernes al Cementerio General para formar parte de un acto conmemorativo por el 11 de septiembre.

En dicha instancia estuvo acompañado por exautoridades como Maya Fernández, quien fue ministra de Defensa en su administración durante el periodo de 2022-2026. También arribó Isabel Allende, quien se sentó a un costado del exmandatario.

Si bien se esperaba la asistencia de la expresidenta Michelle Bachelet, se confirmó que no pudo hacerse presente debido a problemas de salud.

¿Hay actividad oficial en el Palacio de La Moneda?

Hasta el momento, para este viernes no se espera ninguna actividad oficial en el Palacio de La Moneda para conmemorar los 53 años del Golpe de Estado.

De hecho, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se encuentra en una gira por la región de Los Ríos, específicamente, por Valdivia, donde este viernes tendrá una serie de actividades.

Sin embargo, se espera que realice un punto de prensa por contingencia, donde podría referirse a todo lo relativo al 11 de septiembre.

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