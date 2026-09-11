Balacera en matrimonio en Estación Central: Una persona está en riesgo vital por los disparos

11 sept. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiesta de matrimonio finalizó en tragedia durante la madrugada de este viernes en la comuna de Estación Central, luego de una balacera dentro de un edificio residencial, lo que dejó a un hombre gravemente herido.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Conde del Maule. En el piso 16 del recinto se realizaba la celebración entre una mujer de nacionalidad chilena y un extranjero, informó Bio-Bio.

La llegada de personas no invitadas

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia se desencadenó cuando uno de los invitados llegó al edificio acompañado por un grupo de personas no invitadas.

Tras recibir la autorización inicial para ingresar a las instalaciones, el grupo ascendió hasta la residencia. Sin embargo, al llegar a la puerta del departamento, se generó una acalorada discusión, ya que los organizadores impidieron el acceso a los acompañantes.

En medio de la disputa, uno de los individuos extrajo un arma de fuego y efectuó disparos hacia el interior del inmueble. A raíz del ataque, un invitado resultó lesionado tras recibir impactos de bala.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial del sector, donde permanece internado en estado de riesgo vital.

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