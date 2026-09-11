El golpe para Chevesich: Suprema ha removido a solo tres jueces por licencias médicas

11 sept. 2026 - 10:38 hrs.

La señal de firmeza que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, buscaba entregar ante la crisis del Poder Judicial terminó chocando con la división interna del máximo tribunal.

El pleno del máximo tribunal que sesionó este jueves alcanzó a revisar 25 cuadernos de remoción abiertos contra jueces que viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica. Sin embargo, según antecedentes recopilados por Mega Investiga, solo en tres casos se reunieron los votos necesarios para expulsarlos.

La discusión continuó durante la mañana de este viernes con los procedimientos pendientes. No obstante, cuatro fuentes conocedoras de las deliberaciones anticipan que no se producirán muchas más remociones y que el resultado definitivo estaría por debajo de las expectativas iniciales.

En el Poder Judicial se calculaba que cerca de una veintena de magistrados podía terminar fuera de sus cargos. Las primeras decisiones del pleno, en cambio, muestran que la ofensiva disciplinaria tendrá un alcance bastante menor.

El desenlace supone un revés para Chevesich, quien ha intentado marcar una línea de mayor rigor frente a las actuaciones que han profundizado el descrédito de la judicatura. Además de haber encabezado esa respuesta institucional, será la propia presidenta del máximo tribunal quien deberá comunicar públicamente el veredicto.

La división entre los supremos

El bajo número de remociones no se explica por falta de casos, sino por la imposibilidad de construir mayorías dentro de la Corte Suprema.

Cada expulsión requiere al menos 11 votos. En varios de los cuadernos revisados, sin embargo, la votación terminó empatada nueve contra nueve, por lo que no se alcanzó el quórum exigido.

Las diferencias tampoco se limitaron a la evaluación de los viajes realizados durante los periodos de reposo. Parte del debate se concentró en la calidad que tenían los funcionarios cuando ocurrieron los hechos.

Algunos de los involucrados no eran jueces titulares en ese momento, sino que ejercían como relatores o desempeñaban otras funciones dentro del Poder Judicial. Un grupo de ministros sostuvo que, en esas circunstancias, no correspondía aplicarles el procedimiento de remoción contemplado en el artículo 80 de la Constitución.

Esa interpretación permitió excluir distintos casos y redujo aún más la posibilidad de alcanzar una cifra elevada de expulsiones.

Así, de los primeros 25 cuadernos sometidos a decisión, únicamente tres terminaron con una remoción aprobada. Es decir, hasta este jueves, solo el 12% de los casos revisados había concluido con la salida del funcionario investigado.

Los casos suspendidos por el TC

A la falta de acuerdo dentro del pleno se suma la intervención del Tribunal Constitucional, que ordenó suspender diez procedimientos mientras resuelve los requerimientos presentados por los jueces afectados. Entre ellos se encuentra Daniel Urrutia, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien consiguió paralizar temporalmente la revisión de su caso.

Antes de realizar el anuncio, la Corte Suprema deberá notificar a cada uno de los magistrados removidos. Luego será Chevesich quien comparecerá para informar el resultado.

La presidenta del máximo tribunal deberá comunicar así una decisión que no solo estará muy por debajo de las expectativas generadas, sino que también dejará en evidencia la resistencia que encontró dentro del propio pleno la respuesta disciplinaria que buscaba encabezar.

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