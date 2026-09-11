Temblor se registra en la zona central: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el sismo

11 sept. 2026 - 01:58 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes, a las 01:42 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al oeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 24 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.