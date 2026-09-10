EXCLUSIVO | Un cuadro de Donald Trump, logos de la PDI y el FBI: el falso cuartel montado en un subterráneo que complica a Fodich

10 sept. 2026 - 15:56 hrs.

Funcionaba en el piso -1 de un edificio residencial del centro de Santiago. No era ni había sido una dependencia policial, pero en su interior había suficientes elementos para convencer a las víctimas de que se encontraban en un verdadero cuartel de la PDI.

Fuentes vinculadas con la investigación describieron a Mega Investiga cómo fue acondicionada la sala donde dos ciudadanos chinos habrían permanecido retenidos mientras les exigían altas sumas de dinero.

En el caso están imputados el exfiscal Vinko Fodich, tres funcionarios activos de la PDI y otros civiles por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión.

La puesta en escena

El centro de la sala era una mesa rectangular sobre la que había computadores y carpetas con emblemas de la PDI, pero también del FBI. Quienes lograron incautar objetos desde ese lugar aseguran que hasta había instalada una cámara, dando la impresión de que ahí se hacían diligencias como interrogatorios a detenidos.

Lo que más llamó la atención a quienes conocieron de la existencia del lugar, es que en una pizarra móvil había una pizarra donde se describía a la organización criminal. De esta forma Fodich, los detectives reales y tres civiles, hicieron un montaje de un supuesto cuartel.

Pero no se quedaron ahí.

La puesta en escena, según comenta una fuente del caso, incluía un pendón del FBI y un televisor que exhibía imágenes relacionadas con la agencia estadounidense.

La PDI ayer allanó el lugar. Uno de los objetos sacados desde el sitio del suceso y donde la organización mantuvo presos a ciudadanos chinos fue un cuadro de Donald Trump. No se escatimó en hacer creer a las víctimas que, si no “sobornaban” a los policías, su destino sería una extradición a los Estados Unidos.

Y es que una de las víctimas está ligada, justamente, a uno de los líderes del “Clan Chen”, la mafia china que operó en la Región de Tarapacá. De hecho, está privado de libertad acusado de millonarias estafas vía casas de apuestas en línea, cuyas víctimas son ciudadanos norteamericanos.

El inicio de la caída del “Clan Chen” fue una alerta del FBI

Una fuente explica a Mega Investiga que uno de los detenidos estaba vestido con prendas alusivas a la agencia estadounidense. El sujeto hablaba en inglés y habría advertido a una de las víctimas que existían pruebas en su contra y que podía ser extraditada a Estados Unidos.

En una dependencia contigua, otros participantes simulaban estar detenidos. Uno de ellos habría representado incluso el pago de dinero y su posterior liberación, buscando demostrar que esa era la única forma de abandonar el lugar.

La pizarra cumplía otro papel central, según han establecido quienes periciaron el lugar, y es que allí aparecían fotografías de las víctimas, sus familiares y personas relacionadas con la investigación del clan Chen.