Bencinera lanza descuentos para mantener precios ante fuerte alza de las bencinas: Revisa los beneficios

10 sept. 2026 - 16:54 hrs.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un alza considerable en el precio de las bencinas, que comenzó a regir este mismo jueves 10 de septiembre. En concreto, los combustibles de 93 y 97 octanos subieron $35 por litro, mientras que el diésel aumentó $89 por litro.

Ante este escenario, algunas de las bencineras más importantes del país han lanzado una serie de ofertas y descuentos para intentar aliviar el bolsillo de los conductores y compensar, de alguna manera, el impacto de las nuevas tarifas.

Entre ellas se encuentra Copec, que anunció varios cupones que ya se pueden canjear en sus servicentros ubicados a lo largo del país. Los descuentos buscan, en la práctica, “congelar” para los clientes parte del efecto del aumento en el precio de los combustibles.

Conoce los descuentos de Copec

Los cupones están dirigidos a dos tipos de combustibles: gasolina y diésel, precisamente dos de los que registraron importantes alzas en sus precios.

Gasolina : Copec anunció un descuento de $35 por litro en la gasolina utilizando el código " CGASOLINA35 ".

: Copec anunció un descuento de en la gasolina utilizando el código " ". Diésel: Por otro lado, el diésel tendrá un descuento de $100 por litro utilizando el código "CDIESEL100".

¿Quieres saber el costo de los combustibles?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía, informa diariamente los valores promedio de los combustibles en todas las regiones del país.

Los conductores pueden revisar el precio de las bencinas y el diésel correspondiente a su región en el siguiente enlace (clic aquí).