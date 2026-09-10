Cencosud prepara nuevo centro comercial en la zona central: Tendrá supermercado, restaurantes y más de 500 estacionamientos

10 sept. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Cencosud prepara un nuevo centro comercial en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso, proyecto que contempla una inversión de 28 millones de dólares y que tendrá un supermercado, una tienda de mejoramiento del hogar, restaurantes y locales comerciales.

La iniciativa comandada por la familia Paulmann se emplazará en avenida Guillermo Mücke 699 y contempla 533 estacionamientos para vehículos livianos, además de espacios para camiones y 267 espacios para bicicletas.

Así será el nuevo centro comercial

El nuevo strip center, denominado Centro Comercial Algarrobo, se desarrollaría sobre un terreno de 17.980 metros cuadrados y contempla 24.015 metros cuadrados edificados.

De acuerdo con antecedentes publicados por Diario Financiero, el complejo considera un supermercado Jumbo y una tienda Easy, además de 16 locales comerciales y restaurantes.

El centro comercial se ubicaría prácticamente a un costado del actual Líder Express que funciona en avenida Guillermo Mücke, aunque el nuevo proyecto será mucho más grande que el de su competidor.

Tres pisos

Según los antecedentes del proyecto recogidos por RoadShow, el diseño aprovechará la pendiente del terreno para distribuir el centro comercial en tres niveles y un altillo.

Jumbo se instalaría en el nivel superior, mientras que Easy se repartiría en los dos pisos inferiores, incluyendo un espacio de patio constructor y un jardín exterior.

Mejoras viales en el sector

La llegada del nuevo centro comercial implicará una serie de intervenciones en las calles cercanas. El pasado 4 de febrero, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso aprobó el Informe de Mitigación de Impacto Vial del proyecto, que contempla 20 medidas.

En una primera etapa se considera la construcción y mejoramiento de veredas y calzadas, el rediseño geométrico de intersecciones, pavimentación y la instalación de medianas, soleras, vallas peatonales y cruces para peatones.

La segunda etapa contempla, entre otras acciones, nuevos proyectos de señalización vertical y demarcación vial, además del mejoramiento integral de dos paradas de transporte público. El proyecto tendrá accesos peatonales y vehiculares por avenida Guillermo Mücke y calle Los Claveles.

¿Cuándo comenzaría la construcción?

Cencosud todavía no tiene una fecha informada para el inicio de las obras. Como parte del proceso, la compañía presentó una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que la autoridad determine si el proyecto debe ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

A juicio de la empresa, la iniciativa no debería ingresar de manera obligatoria al sistema, aunque aseguró que cumplirá con las normas urbanísticas, ambientales y sectoriales correspondientes.

Una vez que comiencen los trabajos, el cronograma contempla 14 meses de construcción, período en el que se requerirá un promedio aproximado de 300 trabajadores. Una cifra similar se proyecta para la etapa de operación.

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