El nuevo proyecto que prepara el Bioparque Buin Zoo: Estará inspirado en la zona norte del país

09 sept. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Buin Zoo prepara un nuevo proyecto que busca trasladar parte de los paisajes y la cultura del norte de Chile hasta el zoológico, donde esperan recrear ecosistemas y tradiciones de esa zona del país.

La iniciativa contempla una pequeña ciudad nortina, un desierto florido y grandes espacios abiertos donde convivirán especies características del norte de Chile, según adelantó el fundador del zoológico, Ignacio Idalsoaga.

Así será la nueva zona del Buin Zoo

En una entrevista de "Con Peras y Finanzas" de Francisco Ackermann, Idalsoaga explicó que el proyecto busca recrear no solo los paisajes naturales del norte, sino también parte de su identidad y arquitectura.

"Estamos construyendo la zona norte de Chile que esperamos de aquí a un año, año y medio estemos inaugurando", señaló el fundador de Buin Zoo.

La propuesta incluirá una ciudadela inspirada en una pequeña localidad nortina, con una iglesia, un cuartel de Carabineros y un pequeño museo. Idalsoaga explicó que todavía están definiendo qué lugar específico del norte servirá como referencia para esta recreación, mencionando a la localidad de Caspana como una de las posibilidades.

Flamencos, llamas y vicuñas en espacios abiertos

Uno de los principales atractivos de la nueva zona será la recreación del ecosistema nortino a través de sus especies más representativas.

"Estamos recreando el ecosistema del norte. Vamos a tener una condorera gigante, vamos a tener los cuatro camélidos, llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, junto con los flamencos en una gran explanada", detalló Idalsoaga.

El fundador del zoológico también destacó que "no hay un metro de reja, todo es abierto", con el objetivo de generar una experiencia más inmersiva para quienes recorran el lugar.

Una experiencia inspirada en Disney

El nuevo espacio forma parte de una visión más amplia que Buin Zoo ha desarrollado durante los últimos años, con la intención de convertir la visita al recinto en una experiencia que vaya más allá de observar animales. Idalsoaga aseguró que el estándar que buscan alcanzar con los proyectos desarrollados después de la pandemia tiene como referencia la experiencia de parques como Disney.

"¿Por qué no construir un lugar tan mágico como Disney?, donde las personas se pueden transformar en niños. Sabemos que en Chile hay muchos que no tendrán la posibilidad de visitarlo. ¿Por qué no acá, in situ, a 30 kilómetros de Santiago, un lugar tan mágico como este?", sostuvo.

Todo sobre Proyectos