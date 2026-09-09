¿Madera o plástico?: Experta revela qué tabla de picar es mejor para el asado de Fiestas Patrias

09 sept. 2026 - 17:47 hrs.

Con la llegada de Fiestas Patrias y el tradicional asado, las tablas de picar vuelven a ser protagonistas en las cocinas. Pero existe una duda que se repite cada año: ¿Es mejor utilizar una de madera o una de plástico?

La nutricionista y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Daniela Cifuentes, entrega algunas recomendaciones para escogerlas y, principalmente, evitar la contaminación cruzada.

¿Madera o plástico?

De acuerdo con la especialista, la idea de que las tablas plásticas son necesariamente más higiénicas no se sostiene al analizar el comportamiento de ambos materiales frente a las bacterias.

"El material madera de pino y roble tiene un efecto antibacterial, que atrapa y absorbe en su interior, deshidratando las bacterias provocando la eliminación de estas, siendo más eficaces y seguras que el material plástico", explica Cifuentes.

En el caso del plástico, la experta advierte que los cortes provocados por los cuchillos pueden generar ranuras y fisuras donde las bacterias pueden instalarse y ser más difíciles de eliminar durante la desinfección.

"El plástico, en cambio, no es poroso y viene en distintos colores que ayudan a evitar la contaminación cruzada, pero tiene un punto débil: los cortes del cuchillo generan ranuras y fisuras donde las bacterias se instalan, se multiplican y resultan más difíciles de eliminar durante la desinfección", añade.

La clave está en evitar la contaminación cruzada

Más allá del material, uno de los principales riesgos está en utilizar la misma tabla para distintos alimentos.

"Los errores más comunes en nuestra cocina es tener solo una tabla para todos los alimentos, pudiendo provocar contaminación cruzada", señala la nutricionista.

Por eso, recomienda contar con al menos dos tablas durante estas Fiestas Patrias: una destinada exclusivamente a carnes crudas y otra para frutas, verduras o alimentos listos para consumir. También sugiere que sean de distintos materiales o colores para facilitar la separación.

¿Cuándo hay que cambiar la tabla?

Cifuentes recomienda lavar la tabla con agua tibia, lavalozas y una esponja para retirar los restos de comida. Luego, se debe aplicar un desinfectante, como una cucharada de cloro por cada litro de agua, dejar actuar entre 5 y 10 minutos, enjuagar y secar al aire libre, especialmente si se trata de una tabla de madera.

Además, una tabla que presenta grietas, cambios de forma o pérdida de color debería ser reemplazada.

Por eso, la especialista recalca que la elección no depende exclusivamente del material: "El enfoque para la elección no va por el tipo de material, sino por mantener las condiciones de higiene, almacenamiento y recambio periódico".

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