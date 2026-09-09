EXCLUSIVO | Falso cuartel policial y secuestros a ciudadanos chinos: el rol del exfiscal Vinko Fodich en trama con tres PDI

09 sept. 2026 - 15:41 hrs.

Nuevos antecedentes de la investigación de la Fiscalía Supraterritorial revelan el rol que habría cumplido el exfiscal Vinko Fodich Andrade en la presunta organización criminal que este miércoles terminó con su detención y la de tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI), además de otros imputados que se habrían hecho pasar por detectives.

La indagatoria apunta a una particular modalidad: ciudadanos chinos eran interceptados por integrantes del grupo, quienes se presentaban como funcionarios de la PDI, les aseguraban que existían órdenes de detención en su contra y luego los trasladaban hasta un falso cuartel policial que operaba en pleno centro de Santiago.

Las víctimas podían permanecer durante varios días en ese lugar. Según antecedentes de la investigación, posteriormente comenzaba una negociación para conseguir su liberación a cambio de dinero.

Es precisamente en esa parte de la operación donde, de acuerdo con los antecedentes recabados por Mega Investiga, aparece el exfiscal Fodich.

El rol atribuido a Fodich

La historia se remonta a una investigación iniciada hace cerca de dos años por la Fiscalía Centro Norte y que apuntaba a ciudadanos chinos presuntamente involucrados en distintos negocios ilícitos. Uno de los investigados en esa causa se encuentra actualmente en prisión preventiva y Vinko Fodich ejerce como su abogado.

De acuerdo con los antecedentes conocidos por este medio, cuando otros ciudadanos chinos vinculados a ese entorno eran retenidos por la presunta organización, Fodich habría acudido hasta donde su representado para plantearle una salida: pagar dinero a los supuestos policías para conseguir la liberación de los retenidos y evitar que fueran entregados a la justicia.

La Fiscalía Supraterritorial indaga ahora si esas gestiones formaban parte del mecanismo utilizado por la organización para obtener dinero de las víctimas y su entorno.

El punto resulta particularmente relevante debido a que Fodich no solo es abogado. Antes de ejercer privadamente, desarrolló una carrera en el Ministerio Público y llegó a desempeñarse como jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina. Es más, su salida del ente perseguidor se produjo ya que saltó al Gobierno, siendo funcionario de la Subsecretaría de Prevención del delito en Piñera I.

Policías verdaderos, falsos detectives y un cuartel clandestino

La estructura investigada mezclaba, según los antecedentes de la causa, a funcionarios policiales reales con personas que simulaban pertenecer a la PDI.

Tres de los detenidos son oficiales activos de la Policía de Investigaciones. A ellos se suman otros integrantes que presuntamente se presentaban ante las víctimas como detectives pese a no pertenecer a la institución.

Entre estos últimos se encuentra Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi, quien es investigado por su presunto rol como falso detective.

El grupo habría utilizado precisamente esa apariencia de un procedimiento policial legítimo para abordar a ciudadanos chinos. A las víctimas se les comunicaba la existencia de una supuesta orden de detención y posteriormente eran trasladadas al inmueble del centro de Santiago que funcionaba como un falso cuartel policial.

Allí podían permanecer retenidas durante días mientras se realizaban las gestiones para obtener dinero a cambio de su liberación.

Allanamientos y formalización el viernes

La operación desarrollada este miércoles incluyó una serie de allanamientos ordenados en el marco de la investigación. Entre los lugares registrados se encuentran la oficina profesional de Vinko Fodich y su domicilio particular.

Tras las diligencias se concretó la detención del exfiscal y del resto de los involucrados.

Durante esta jornada, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención de los imputados, por lo que la formalización quedó fijada para este viernes.

Será entonces cuando los fiscales Alfredo Cerri y el fiscal Pablo Sabag, de la Fiscalía Supraterritorial, expongan ante el tribunal los hechos que atribuye a cada uno de los detenidos, el funcionamiento que habría tenido la organización y los delitos por los cuales serán formalizados.

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