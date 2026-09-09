"Falso detective": Primo de Franco Parisi cae en causa por secuestros extorsivos que involucra a tres PDI y exfiscal Fodich

09 sept. 2026 - 13:03 hrs.

Un nuevo antecedente surgió en la investigación de la Fiscalía Supraterritorial que este miércoles dejó detenidos a tres funcionarios de la PDI y al exfiscal Vinko Fodich, en una causa que indaga secuestros extorsivos y otros delitos.

Entre los detenidos se encuentra Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien, de acuerdo con antecedentes de la investigación, es indagado por un particular rol: habría actuado como un supuesto detective de la Policía de Investigaciones sin pertenecer a la institución.

Su participación forma parte de las distintas aristas que intenta esclarecer el Ministerio Público respecto del funcionamiento de la presunta organización y el papel que habría cumplido cada uno de sus integrantes.

La causa está en manos de la Fiscalía Supraterritorial, unidad especializada del Ministerio Público encargada de investigaciones de crimen organizado y delitos de alta complejidad.

Tres PDI y un exfiscal detenidos

El operativo dejó al menos siete personas detenidas y reveló la eventual participación de funcionarios policiales en la trama. Entre los aprehendidos figuran tres detectives en servicio activo de la PDI.

La investigación se originó a partir de antecedentes detectados por el Departamento de Asuntos Internos de la propia policía civil, que dieron cuenta de una eventual participación de funcionarios de la institución en hechos delictivos.

Otro de los nombres que sobresale entre los detenidos es el del abogado y exfiscal Vinko Fodich Andrade, quien durante su paso por el Ministerio Público llegó a desempeñarse como jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Fodich ya se encontraba bajo la lupa de la Fiscalía Supraterritorial en otra investigación conocida públicamente durante las últimas semanas y relacionada con eventuales delitos de lavado de activos.

En la causa que motivó las detenciones de este miércoles se investigan, entre otros ilícitos, asociación criminal, secuestros extorsivos y extorsiones, además de eventuales infracciones vinculadas con funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Será durante la audiencia de formalización cuando el Ministerio Público detalle la imputación contra cada uno de los detenidos y los antecedentes que atribuye a Luis Moraga Parisi respecto de su presunto papel como falso funcionario policial.