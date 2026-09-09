Clausuran casino clandestino en el centro de Los Ángeles: Incautan 55 máquinas de juego y $5 millones en efectivo

09 sept. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial desplegado en pleno centro de Los Ángeles, región del Biobío, culminó con la clausura de un casino clandestino que funcionaba de manera ilegal.

El procedimiento se desencadenó tras constantes denuncias anónimas realizadas por vecinos y transeúntes del sector, quienes alertaron sobre el funcionamiento irregular del recinto.

El operativo contó con la intervención de personal de Carabineros y autoridades regionales. Durante la fiscalización, las fuerzas de orden decomisaron 55 máquinas tragamonedas, cámaras de seguridad, cajas registradoras y diversos insumos de juego que operaban sin ningún tipo de autorización ni patente comercial.

$5 millones en efectivo

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el personal policial detectó una puerta blindada que no lograban abrir.

Tras reiterados intentos, desde el interior aparecieron dos personas que se mantenían ocultas en una bóveda equipada como central de comunicaciones y monitoreo. Se trataba de dos ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, los que fueron detenidos.

Al interior de la habitación blindada se incautaron sacos con más de $5 millones en efectivo, además de un sofisticado sistema de vigilancia.

El propietario del inmueble no se presentó en el lugar y su paradero continúa siendo investigado por la justicia.

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