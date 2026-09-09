Influencer hizo una crítica gastronómica y cuatro años después fue atacado: Había dicho que la comida era "bazofia"

09 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como Cocituber, denunció haber sido víctima de una agresión mientras se encontraba grabando contenido en Comillas, Cantabria, España. El influencer gastronómico aseguró que el ataque habría sido protagonizado por un hostelero al que años atrás había dedicado una crítica negativa.

Ortega relató que el episodio ocurrió mientras realizaba un video sobre la localidad cántabra. De acuerdo con su versión, un hombre se acercó por detrás y lo atacó físicamente.

"Un hombre se acercó por detrás, me agarró con muchísima fuerza del cuello, comenzó a insultarme, me golpeó por la espalda y acabé en el suelo", relató Ortega.

Todo por una reseña que realizó hace 4 años

El influencer explicó que inicialmente no sabía quién era su agresor ni qué había motivado el ataque. Sin embargo, posteriormente relacionó el episodio con una reseña que había publicado aproximadamente cuatro años antes sobre un restaurante de la zona.

"Era un hostelero de Comillas cuyo establecimiento visité hace aproximadamente cuatro años y sobre el que publiqué una reseña negativa. Aquella reseña fue negativa porque mi experiencia fue negativa. La paella estaba muy mal, la tarta de manzana también y la hamburguesa, desde mi punto de vista, era prácticamente incomible. Eso fue lo que conté entonces. Ni más ni menos", explicó.

Denunció el hecho ante la Guardia Civil

Mientras mostraba la denuncia que presentó ante la Guardia Civil y el parte correspondiente a las lesiones que sufrió, Cocituber aseguró que el enfrentamiento no terminó con el primer ataque.

"La situación continuó con insultos y más enfrentamientos. Mi primo y un amigo tuvieron que intervenir para separarnos y protegerme. Y sinceramente, no quiero pensar qué habría pasado si ellos no hubieran estado allí, porque me querían matar. El tío me quería matar", sostuvo el influencer al recordar el episodio.

De acuerdo con el relato de Ortega, el establecimiento involucrado ha acumulado numerosas reseñas negativas en distintos medios de comunicación y redes sociales, además de haber cambiado varias veces de nombre.

"Una reseña, por dura que sea, nunca puede justificar una agresión", agregó.

"Tenía un restaurante en el que se comía bazofia"

Tras publicar el video en el que denunció el ataque, Cocituber recibió numerosas muestras de apoyo de sus seguidores y el caso también generó repercusión en medios de comunicación.

Posteriormente, Ortega compartió un nuevo registro para agradecer a quienes lo respaldaron y volvió a referirse al establecimiento involucrado: "Tenía un restaurante en el que se comía bazofia".

Luego de hacer pública la denuncia, el influencer aseguró que el episodio no modificará la manera en que desarrolla su trabajo en redes sociales.

"Nadie me va a cambiar absolutamente nada. Ni me vais a acojonar. Hay Cocituber para rato", desafió Ortega.