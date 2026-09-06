Tiene 112 años y un hijo de 93: Se reveló uno de los secretos de la mujer más longeva de España

06 sept. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Teresa Fernández Casado tiene 112 años y es la mujer más longeva de España, además de encontrarse entre las personas que más años han vivido en Europa. La mujer, oriunda de León, mantiene una salud envidiable para su edad y apenas toma medicamentos.

Teresa continúa viviendo en la misma casa donde nació el 29 de julio de 1913, en Zambroncinos del Páramo, una localidad de la provincia de León. A lo largo de su vida tuvo nueve hijos, de los cuales seis siguen vivos, y dos de ellos tienen 92 y 93 años.

Precisamente, su hijo Ángel, de 93 años, también posee un particular récord: es el español de mayor edad que aún tiene a su madre. Además, Teresa tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos, lo que la convierte en el centro de varias generaciones de su familia.

El reconocimiento oficial de su longevidad llegó mediante una carta enviada a sus hijos, en la que se confirmó su edad y el carácter retroactivo del título, vigente desde el 11 de noviembre de 2025, fecha en que falleció Angelina Torres Vallbona, quien hasta entonces compartía el récord de longevidad en España.

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Según los registros de LongeviQuest, Teresa se encuentra además entre las diez personas más longevas de Europa y ocupa el puesto número 50 a nivel mundial. Sus hijos la describen como una mujer muy querida en su localidad y recuerdan que durante décadas fue una especie de "archivo viviente" de Zambroncinos.

Pero hay un hábito de Teresa que ha llamado especialmente la atención: en todas las comidas toma una copa de vino, costumbre que ha mantenido durante décadas.

Sus cercanos aseguran que Teresa come con apetito y duerme "estupendamente". Además, apenas toma medicación y, cuando fue hospitalizada hace dos años, los médicos incluso tuvieron dificultades para encontrar su historial clínico.

¿El vino es la clave de su longevidad?

Aunque la historia de Teresa vuelve a abrir el debate sobre el consumo de vino y la longevidad, esto no significa que beber alcohol permita vivir más años.

Si bien algunos estudios han analizado compuestos presentes en el vino tinto, el alcohol también puede ser perjudicial para la salud y no existe una cantidad completamente segura de consumo. La longevidad de Teresa responde a múltiples factores y su particular hábito no puede considerarse, por sí solo, una explicación para sus 112 años.