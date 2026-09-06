Estados Unidos incorpora nuevo helicóptero para reforzar la seguridad de sus misiles nucleares

06 sept. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio un nuevo paso en la modernización de sus operaciones de seguridad nuclear con la entrada en servicio del MH-139A Grey Wolf, helicóptero que asumirá labores de protección y respuesta en los campos donde se encuentran desplegados misiles balísticos intercontinentales.

El modelo alcanzó la capacidad operativa inicial el pasado 10 de agosto, según informó el Air Force Global Strike Command. Con este hito, el Grey Wolf comienza a sustituir al UH-1N Huey, aeronave utilizada durante más de cinco décadas para apoyar la seguridad de los misiles nucleares estadounidenses.

El nuevo helicóptero ofrece importantes mejoras respecto de su antecesor. Entre ellas, destaca una velocidad cercana a un 50 % superior, capacidad para transportar el doble de tropas y sistemas defensivos reforzados, características que permiten movilizar con mayor rapidez a las fuerzas encargadas de responder ante eventuales amenazas.

Boeing

Una de las primeras unidades en recibir el Grey Wolf fue el 40th Helicopter Squadron, en la base aérea de Malmstrom, Montana. Desde allí, las aeronaves participan en las operaciones destinadas a resguardar las instalaciones asociadas al arsenal nuclear estadounidense.

La misión cobra especial relevancia debido a la extensión de las zonas que deben ser vigiladas. La Fuerza Aérea señala que el área de responsabilidad de la 20th Air Force abarca aproximadamente 33.600 millas cuadradas, con terrenos que incluyen praderas, llanuras y zonas montañosas.

El reemplazo también se produce mientras Estados Unidos avanza en la renovación de sus misiles balísticos intercontinentales. El MH-139A Grey Wolf está diseñado para acompañar esta transición, incluida la futura incorporación del sistema LGM-35A Sentinel, que sustituirá progresivamente a los actuales Minuteman III.

Con la llegada del nuevo helicóptero, Estados Unidos busca contar con una plataforma más rápida, resistente y equipada para responder ante amenazas y reforzar la seguridad de uno de los componentes terrestres de su tríada nuclear.