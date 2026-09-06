Fiestas Patrias: ¿Cuáles feriados son irrenunciables?

06 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Después del feriado del pasado 15 de agosto, en que se celebró la Asunción de la Virgen María, no ha habido más festivos; además, este último feriado coincidió con un sábado, por lo que no todos los trabajadores pudieron disfrutarlo.

De este modo, comienza la cuenta regresiva para el siguiente festivo, que será la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno, en que se festejan las Fiestas Patrias en Chile.

¿Cuáles feriados son irrenunciables?

A diferencia del año pasado, en que hubo cuatro días de descanso (considerando fin de semana), este 2026, las Fiestas Patrias tendrán menos jornadas de celebración.

En concreto, serán en total tres días de celebración, es decir, el viernes 18 y sábado 19 de septiembre; ambos son considerados como feriados irrenunciables. A esto se le suma el domingo, lo que permitirá que sea un fin de semana largo.

Además, al ser el 18 y 19 de septiembre días feriados irrenunciables, hay que considerar que el comercio no tendrá su horario habitual, ya que la Ley 19.973 establece cuáles son los recintos comerciales que pueden funcionar durante los feriados irrenunciables.

En concreto, durante un feriado irrenunciable pueden operar:

Clubes.

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles (bencineras).

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.

Locales atendidos por sus propios dueños, como almacenes.

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