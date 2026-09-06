"Mi solidaridad y mis oraciones": Vozinha envió condolencias tras accidente automovilístico que dejó 25 fallecidos en Cabo Verde

06 sept. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

El portero de Colo Colo, Vozinha, a través de su cuenta de Instagram, envió condolencias a su pueblo y a las familias afectadas por el fatal accidente automovilístico ocurrido durante la noche del sábado en la isla de Fogo, en Cabo Verde.

El hecho se produjo durante una gira de estudiantes, según informaron las autoridades en un comunicado divulgado el domingo por la radio pública.

El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe luego de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. La actividad correspondía a una salida anual organizada para los niños antes de su regreso a clases, explicaron funcionarios locales.

En total, 25 personas fallecieron producto del accidente, mientras que otras resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, precisó el representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Felipe, Jose Canuto.

Según los primeros antecedentes, el accidente se habría originado luego de que uno de los neumáticos del autobús explotara. El vehículo derrapó y posteriormente cayó por un barranco de unos 30 metros de profundidad, en un valle de difícil acceso.

Redes Sociales

El mensaje de Vozinha

Tras conocerse la tragedia, el arquero de Colo Colo utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y a los habitantes de la isla de Fogo.

"Hoy, el silencio pesa mucho en Cabo Verde. A las familias, a la isla de Fogo y a todo nuestro pueblo, mi solidaridad y mis oraciones", dijo el meta del elenco popular.

Para cerrar, expuso que "que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes han partido".

Mira el posteo de Vozinha:

Instagram @Vozinha1

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