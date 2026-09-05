Isla de casi 10 mil metros cuadrados apareció flotando en un lago y luego desapareció

05 sept. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular escena sorprendió a habitantes y navegantes de la zona norte de Columbia Británica, Canadá, luego de que una enorme masa de tierra cubierta de árboles apareciera flotando sobre un lago y posteriormente desapareciera sin dejar rastro.

El fenómeno ocurrió en el embalse Williston, el más grande de Columbia Británica. La estructura fue detectada inicialmente cerca de Finlay Bay y, según imágenes satelitales, tenía aproximadamente 140 metros de largo por 70 metros de ancho, equivalentes a unos 9.800 metros cuadrados, cerca del tamaño de dos canchas de fútbol.

La presencia de la isla fue confirmada mediante registros satelitales después de que fotografías y videos tomados por navegantes comenzaran a circular. Sin embargo, cuando se revisaron nuevas imágenes, la masa ya no se encontraba en el lugar, lo que generó dudas sobre su paradero.

Finalmente, la empresa eléctrica estatal de Columbia Británica logró localizarla. Las imágenes correspondientes al 15 de agosto permitieron establecer que la isla había recorrido aproximadamente 30 kilómetros en 15 días, hasta quedar apoyada contra la orilla en el sector de Ospika Arm, al noroeste de su ubicación original.

B.C. Hydro

¿Cómo se formó la isla?

Aunque su origen todavía no está completamente confirmado, la explicación que maneja la empresa apunta a que pudo haberse formado durante años a partir de troncos y restos de madera acumulados en sectores protegidos de la orilla, sobre los cuales comenzaron a crecer plantas y árboles.

El embalse registró además sus niveles de agua más altos en 14 años, producto de una importante acumulación de nieve durante el invierno y las lluvias registradas durante el verano. Estas condiciones podrían haber provocado que la masa de vegetación se desprendiera de la orilla y comenzara a desplazarse por el lago.

Pese a que la isla se encuentra actualmente junto a la costa y no representa un impacto para las operaciones del embalse, la empresa eléctrica continuará monitoreando su comportamiento, ya que fuertes vientos podrían volver a desplazarla.

La empresa también advirtió que la estructura es inestable, debido a que está formada por troncos y material vegetal en descomposición. Por ello, aunque es posible acercarse en una embarcación para observarla o fotografiarla, se recomienda no intentar subir ni caminar sobre ella.