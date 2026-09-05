Mundo político despide a Camilo Escalona en el ExCongreso Nacional: "Fue como pocos un pilar de la recuperación democrática"

05 sept. 2026 - 14:48 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un cortejo fúnebre que recorrió el centro de Santiago, los restos de Camilo Escalona están siendo velados en el Salón de Honor del ExCongreso Nacional. Hasta dicho lugar han llegado personeros del mundo político, quienes buscan rendir un último homenaje al histórico militante del Partido Socialista (PS).

Entre los presentes que han llegado al edificio de calle Catedral se encuentran la exPresidenta Michelle Bachelet (PS); la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN); el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN); la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD); o la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

"Un pilar de la recuperación democrática"

La exministra Tohá destacó que Escalona "fue como pocos un pilar de la recuperación democrática en Chile y lo fue en todos los momentos (...) Él nunca vaciló, siempre tuvo un pensamiento muy estratégico para poner por delante las cosas importantes".

"En Chile nos va a faltar mucho alguien de su peso, de su dimensión; nos deja un vacío muy grande", agregó la exjefa de gabinete de Gabriel Boric (PPD).

"Me correspondió compartir tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado con Camilo Escalona; por lo tanto, doy fe de sus actuaciones, doy fe de las muchas veces que logramos construir acuerdos por el bien del país", dijo por su parte el ministro García Ruminot.

En tanto, la exministra Ana Lya Uriarte señaló que "Camilo ejemplifica tal vez como ninguno de todos nosotros lo que dice nuestro himno partidario: un militante puro y sincero. Un hombre decente, honrado, íntegro, con una coherencia política desde sus 13 años hasta el día de su muerte".

Si bien la exPresidenta Michelle Bachelet no entregó declaraciones a la prensa, esta sí formó parte por un momento de la Guardia de Honor del féretro de Camilo Escalona, en compañía de la presidenta del Senado, la presidenta del PS y el senador José Miguel Insulza (PS).

Pero no todo fue política pura y dura, ya que hasta el ExCongreso Nacional también llegó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien llevó una camiseta de Colo Colo con el apellido "Escalona", recordando al club de los amores del exparlamentario.

Cabe destacar que este sábado el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Camilo Escalona.

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