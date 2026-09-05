Hija de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova fue bautizada sin la presencia del tocopillano: "Papá tiene un trabajo muy difícil"

05 sept. 2026 - 14:15 hrs.

La hija de Alexis Sánchez y la modelo rusa Alexandra Litvinova fue bautizada por la Iglesia ortodoxa, lo que quedó expuesto en unas imágenes compartidas por ella en su cuenta de Instagram.

En los registros, la influencer aparece abrazando a su bebé mientras era bautizada, al mismo tiempo en que la acompañaban sus seres queridos.

Sin embargo, los cibernautas notaron la ausencia del tocopillano, quien no pudo estar presente porque se encuentra en su nuevo equipo, el CF Montreal de la MLS.

Ante la insistencia de los compatriotas, Litvinova salió a defender a quienes apuntaron a la ausencia de Alexis: "Papá tiene un trabajo muy difícil, que le obliga a sacrificar gran parte de su vida personal y a perderse momentos como estos. Ténganlo presente la próxima vez que escriban algo poco amable sobre él", dijo.

La lejanía de Alexis y su polola

Hace unas semanas, el chileno gozaba de una vida en Sevilla junto a Litvinova y su primogénita. Pero esto quedó atrás cuando aceptó ser fichado por el club norteamericano.

Lo anterior, por supuesto, provocó un remezón en la interna del delantero, ya que era primera vez que se mudaba de Europa para continuar su carrera en el fútbol.

De esta manera, trascendió que por el momento se encuentra solo en su nueva travesía, a la espera de que se resuelvan los trámites de la visa de la modelo rusa.

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