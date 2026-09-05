"Final feliz": Alcalde de Antofagasta publicó video donde delincuente quedó en incómoda posición tras intentar robar auto

05 sept. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de Antofagasta, luego de que un sujeto fuera captado intentando ingresar al interior de un vehículo estacionado en pleno centro de la ciudad.

El registro fue compartido por el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, a través de su cuenta de Instagram, y corresponde a un hecho ocurrido en la intersección de Arturo Prat con 14 de Febrero.

En las imágenes se observa al individuo subiéndose sobre el capó del automóvil para intentar acceder a su interior a través del techo corredizo. El sujeto comienza a introducirse por la abertura, avanzando lentamente con la intención de ingresar completamente al vehículo y abrir sus puertas desde el interior.

Sin embargo, el plan no resultó como esperaba. Tras varios intentos por ingresar al automóvil, terminó quedando atrapado, con las piernas hacia arriba y el resto de su cuerpo dentro del vehículo.

La situación fue advertida por Carabineros, quienes llegaron al lugar y sorprendieron al hombre en pleno intento de robo. Al ser descubierto, el individuo terminó cayendo completamente al interior del automóvil, quedando atrapado dentro del vehículo.

El propio alcalde acompañó la publicación con el mensaje: “Un delito más detectado por nuestras cámaras. Miren hasta el final (final feliz)”, destacando el trabajo de los dispositivos de vigilancia instalados en distintos puntos de la comuna.

El particular procedimiento terminó con el sujeto detenido por Carabineros.