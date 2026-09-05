Detienen a sujeto de 44 años que amenazó por redes sociales al ministro Jorge Quiroz en La Araucanía

05 sept. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional, a través de un comunicado, informó la detención de un hombre que amenazó por redes sociales al ministro Jorge Quiroz en La Araucanía.

El organismo dio a conocer que "a raíz de publicaciones de medios de comunicación que dan cuenta de la detención en la Región de la Araucanía de un hombre de 44 años, por una publicación en redes sociales que contenía una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsenador Jaime Guzmán, ambos representados con una lesión de bala en la frente, la Fiscalía confirma la efectividad de estos hechos".

Acto seguido, se apuntó que "actualmente se desarrolla una investigación para su esclarecimiento y la determinación de eventuales responsabilidades".

Cabe recordar que esto no es nuevo, ya que se hizo lo mismo contra una mujer que amenazó, también por redes sociales, al presidente Kast.

Y lo más grave se dio en San Bernardo, donde un delincuente, apodado el "Indio Juan", habría ideado un plan para cometer el crimen del edil de la comuna, Christopher White.

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