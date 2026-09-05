PDI detiene a hombre de 73 años por presunta participación en red de licencias médicas falsas

05 sept. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 73 años fue detenido por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en el marco de una investigación por su presunta participación en la emisión y gestión de licencias médicas falsas.

La diligencia se originó a partir de una investigación contra un médico, quien fue formalizado en mayo de 2026 por la emisión de 2.455 licencias médicas falsas entre 2022 y 2025. De acuerdo con los antecedentes del caso, esta operación habría generado un perjuicio superior a los $1.100 millones a Fonasa.

Durante las diligencias realizadas en esa causa, los detectives analizaron uno de los teléfonos incautados. En las conversaciones encontradas en el dispositivo aparecieron antecedentes que permitirían vincular al hombre de 73 años con la gestión de las licencias médicas.

Según explicó el inspector Samuel Inzunza, de la Bridec Metropolitana de la PDI, el trabajo investigativo permitió establecer que el ahora detenido habría participado en al menos 1.482 emisiones de licencias médicas entre mayo de 2021 y agosto de 2025, las que estarían asociadas a un perjuicio fiscal estimado en $307 millones.

Con estos antecedentes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la detención del hombre y el ingreso y registro de su domicilio, ubicado en la comuna de La Florida. Durante el procedimiento, los detectives incautaron dos computadores, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con la investigación.

El detenido, además, ya se encontraba formalizado desde diciembre de 2024 en otra causa por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, luego de que presuntamente se hiciera pasar por médico psiquiatra en hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

Ahora, la PDI indaga su eventual responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de licencias médicas, fraude de subvenciones y facilitación para la obtención de prestaciones previsionales indebidas.