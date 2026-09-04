Caso Junaeb: Parlamentarios pierden round judicial y Corte da portazo a recursos de Hugo Gutiérrez y Sergio Gahona

04 sept. 2026 - 18:17 hrs.

Un nuevo revés judicial sufrieron el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez y el senador Sergio Gahona (UDI), en el marco de la investigación penal por presuntas irregularidades en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, causa en la que se indaga el eventual pago de coimas a políticos.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisibles los recursos de amparo presentados por las defensas de ambos, con los que buscaban limitar el acceso a los dispositivos electrónicos —entre ellos, teléfonos celulares y computadores— incautados por la Fiscalía Oriente y la PDI el pasado 20 de agosto.

En el caso de Gutiérrez, su defensa cuestionó la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que autorizó la revisión de su teléfono celular, así como lo resuelto durante una audiencia de cautela de garantías realizada el 26 de agosto. En esa instancia se buscó frenar las diligencias investigativas, pero el tribunal respaldó el actuar de la fiscal Constanza Encina.

A través del recurso de amparo, el exparlamentario solicitó suspender de forma inmediata la extracción y análisis de la información contenida en su dispositivo mientras se tramitaba la acción constitucional.

Además, pidió resguardar el secreto profesional y que un ministro de fe supervisara la exclusión de determinada información antes de que se concretara la pericia informática.

En el caso del senador Sergio Gahona, su defensa cuestionó las diligencias realizadas en su contra, argumentando que la orden judicial no contenía autorización para ejecutar la entrada y registro de sus oficinas ubicadas en el edificio del ex Congreso Nacional, en Santiago.

Junto con ello, solicitó acceso íntegro a la carpeta judicial electrónica y a las solicitudes del Ministerio Público que sirvieron de fundamento para autorizar las medidas intrusivas. Esos antecedentes se mantienen bajo reserva en virtud de la normativa sobre lavado de activos.

La defensa del senador también pidió que los teléfonos y computadores incautados quedaran bajo custodia exclusiva de la Fiscalía y no de la PDI, además de limitar la revisión de su contenido a personas y periodos específicos vinculados con la investigación.

El portazo de la Corte

Pese a los argumentos planteados por ambas defensas, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisibles los dos recursos de amparo.

En su resolución, el tribunal de alzada resumió que las defensas cuestionaron, por una parte, “la suficiencia de la fundamentación de la autorización de diligencias intrusivas y la negativa a proporcionar a la defensa acceso a los antecedentes que les sirvieron de sustento” y, por otra, “la extensión con que se autorizó la revisión de los dispositivos electrónicos incautados, al no establecerse mecanismos destinados a excluir información privada, impertinente o ajena a los hechos investigados”.

Sin embargo, la Corte concluyó que los cuestionamientos planteados por las defensas “no se enmarcan en las hipótesis resguardadas por esta acción constitucional, por lo que el presente arbitrio no puede ser admitido a tramitación”.

De esta manera, el tribunal de alzada cerró, al menos por esta vía, el intento de las defensas de Gutiérrez y Gahona por imponer restricciones a las diligencias sobre los dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación.

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