Micro queda incrustada en una casa en Valparaíso y deja 3 heridos: Perro es rescatado tras quedar atrapado bajo el vehículo

04 sept. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una micro del recorrido 612 terminó incrustada prácticamente por completo dentro de una vivienda en Playa Ancha, Valparaíso, luego de perder el control durante una bajada. El accidente dejó a tres personas lesionadas y a un perro atrapado bajo el vehículo, el cual ya fue rescatado.

El hecho movilizó a Bomberos, Carabineros y personal municipal, quienes trabajan en el lugar para revisar la situación y coordinar el retiro de la máquina. La principal dificultad está en la posición en que quedó el vehículo, ya que moverlo podría provocar que se deslice hacia otra vivienda ubicada más abajo.

¿Qué dice el conductor?

Jorge Torres, conductor de la micro, aseguró que el vehículo presentó una falla mientras salía de la garita e iniciaba la bajada.

“La máquina va saliendo la garita, en la bajada, lo sacaron en la planilla y la máquina se soltó y se partió para abajo”, relató.

“No hubo forma de pararla, traté de hacer el quite a las personas para no atropellarlas. Traté de tirarme al cerro, pero habían autos y la máquina en ese momento agarró más vuelo”, explicó.

El conductor también señaló que la falla habría afectado el sistema de frenos.

Tres personas resultaron lesionadas

En la micro viajaban Torres, su hijo y su esposa. Los tres resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales del sector, sin que se informara que alguno estuviera en riesgo vital.

En la vivienda, en tanto, había personas al momento del impacto. Sin embargo, permanecían en la cocina, una zona que no fue alcanzada por el bus.

“Estaba la mamá de mi cuñada con el hijo mayor. Estaban para el lado de la cocina, donde no pasó nada”, relató la hermana del dueño de la casa.

El rescate del perro

Bajo la micro quedó atrapado el perro de la familia, por lo que los equipos de emergencia trabajan para encontrar la forma de retirarlo sin provocar un desplazamiento de la máquina.

La familiar explicó que para realizar la maniobra se necesita una grúa capaz de levantar el vehículo. “A la micro parece que se le cortaron los frenos y quedó adentro, pero tiene el perrito estancado y no lo pueden sacar. Hablamos con el dueño de la micro y hay que traer una máquina especial para levantar y poder sacarle el perrito a mi hermano”, señaló.

“Si mueven algo, la micro puede caer a la casa que está abajo. Entonces, no quieren mover nada hasta que aparezca una grúa para levantarla en el aire”, precisó.

Finalmente, la mascota fue rescatada, sin presentar mayores problemas de salud.