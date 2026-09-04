"A las 12 de la noche, a las 4 de la mañana": Vecinos denuncian ruidos durante la madrugada por obras en Las Condes

04 sept. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Parque Arauco, en Las Condes, denunciaron ruidos molestos provocados por una obra de construcción que, según aseguran, mantiene trabajos durante la noche y la madrugada.

Los residentes afirman que el ruido de taladros, camiones y maquinaria les impide descansar y que la situación se extendería durante varios meses.

"Todos los días hay ruido molesto en las construcciones, sobre todo aquí en el lado del mall, que llevan como dos años construyendo, y que, lamentablemente, nosotros los vecinos tenemos que estar soportando", dijo uno de los afectados.

Otro vecino relató: "Se escucha sonido como de galleta, de taladro, a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana. 24 horas, día y noche. Mi hija, por ejemplo, se despierta en todo momento, o sea, es muy molesto y nunca, en realidad, nos han preguntado si es que es molesto o no".

Municipio confirma denuncias y multa

Desde la Municipalidad de Las Condes confirmaron que han recibido tres denuncias por esta situación, ingresadas entre la noche del miércoles 2 y la madrugada del jueves 3 de septiembre.

Tras una fiscalización, se cursó una multa y el municipio informó que tomó contacto con el jefe de seguridad del recinto para solicitar medidas inmediatas.

Además, instruyó a sus equipos de seguridad para monitorear nuevamente la obra durante este viernes y aplicar otra sanción si los ruidos persisten.

El equipo de Meganoticias también constató movimiento en la construcción cerca de las 02:00 de la madrugada de este viernes, pese a que trabajadores señalaron que los trabajos nocturnos habrían cesado dos días antes.

La obra corresponde a una ampliación de Parque Arauco, donde además se construye una tienda de ropa. Los trabajos se extenderían durante varios meses.