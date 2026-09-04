Temblor se registra en la zona norte: Revisa el epicentro y magnitud del sismo

04 sept. 2026 - 03:21 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 02:48 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 48 km al sur de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 126 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Sismo