Cortes de luz afectarán a 11 comunas de la RM este viernes: Revisa los horarios

04 sept. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 4 de septiembre, distintos sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes 4 de septiembre?

Colina

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Desde las 10:30 hasta las 18:30 horas del viernes 4 de septiembre.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas del viernes 4 de septiembre.

La Florida

Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del viernes 4 de septiembre.

Conchalí

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Providencia

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del viernes 4 de septiembre.

La Granja

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 4 de septiembre.

La Cisterna

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del viernes 4 de septiembre.

Lo Prado

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas del viernes 4 de septiembre.

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del viernes 4 de septiembre.

Los cortes corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que se recomienda revisar el detalle del domicilio antes de planificar actividades que dependan del suministro eléctrico. Para ello, puedes consultar en el sitio web de Enel ingresando aquí.

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