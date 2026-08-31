Cortes de luz este martes en Santiago: Estas son las 13 comunas con interrupciones programadas
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Este martes 1 de septiembre se registrarán distintos cortes de luz programados en 13 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos que se realizarán en la red eléctrica.
Las interrupciones tendrán distintos horarios y sectores afectados, por lo que no necesariamente se verá comprometida toda una comuna. En algunos casos, además, habrá más de un corte durante la jornada.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?
Huechuraba
De 10:00 a 16:00 horas.
Vitacura
De 10:00 a 18:00 horas.
Las Condes
De 10:00 a 13:00 horas.
De 15:00 a 18:00 horas.
Peñalolén
De 10:00 a 17:00 horas.
La Florida
De 10:00 a 13:00 horas.
San Ramón
De 10:30 a 15:30 horas.
La Cisterna y San Ramón
De 09:30 a 15:30 horas.
Independencia
De 10:00 a 14:00 horas.
De 10:00 a 16:00 horas.
Providencia
De 10:00 a 13:00 horas.
De 11:00 a 13:00 horas.
De 11:00 a 15:00 horas.
Macul
De 10:00 a 17:00 horas.
Lo Prado y Pudahuel
De 10:00 a 16:00 horas
Pudahuel
De 10:00 a 14:00 horas.
Maipú
De 10:00 a 16:00 horas.
¿Cómo saber si mi domicilio tendrá corte de luz?
Debido a que las interrupciones corresponden a sectores específicos, se recomienda revisar el detalle del corte para conocer si una determinada dirección se encuentra dentro del perímetro afectado ingresando al portal de Enel (pincha aquí).
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