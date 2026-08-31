Cortes de luz este martes en Santiago: Estas son las 13 comunas con interrupciones programadas

31 ag. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 1 de septiembre se registrarán distintos cortes de luz programados en 13 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos que se realizarán en la red eléctrica.

Las interrupciones tendrán distintos horarios y sectores afectados, por lo que no necesariamente se verá comprometida toda una comuna. En algunos casos, además, habrá más de un corte durante la jornada.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

Huechuraba

De 10:00 a 16:00 horas.

Vitacura

De 10:00 a 18:00 horas.

Las Condes

De 10:00 a 13:00 horas.

De 15:00 a 18:00 horas.

Peñalolén

De 10:00 a 17:00 horas.

La Florida

De 10:00 a 13:00 horas.

San Ramón

De 10:30 a 15:30 horas.

La Cisterna y San Ramón

De 09:30 a 15:30 horas.

Independencia

De 10:00 a 14:00 horas.

De 10:00 a 16:00 horas.

Providencia

De 10:00 a 13:00 horas.

De 11:00 a 13:00 horas.

De 11:00 a 15:00 horas.

Macul

De 10:00 a 17:00 horas.

Lo Prado y Pudahuel

De 10:00 a 16:00 horas

Pudahuel

De 10:00 a 14:00 horas.

Maipú

De 10:00 a 16:00 horas.

¿Cómo saber si mi domicilio tendrá corte de luz?

Debido a que las interrupciones corresponden a sectores específicos, se recomienda revisar el detalle del corte para conocer si una determinada dirección se encuentra dentro del perímetro afectado ingresando al portal de Enel (pincha aquí).