Brad Pitt (62 años) habla de su recaída en el alcohol y del momento más difícil tras divorcio de Angelina Jolie

01 sept. 2026 - 00:13 hrs.

El actor estadounidense Brad Pitt, de 62 años, protagoniza la portada de la edición de septiembre de la revista británica Esquire, donde concede una de las entrevistas más personales de su carrera. En ella habla abiertamente de su recaída en el consumo de alcohol tras siete años de sobriedad, del período más doloroso que vivió después de su separación de Angelina Jolie en 2016 y del proceso de terapia que ha sostenido durante los últimos años.

La conversación aparece en un momento en que el actor mantiene disputas legales pendientes con su exesposa por la administración del viñedo Château Miraval y en medio de procesos judiciales iniciados por algunos de sus seis hijos para dejar de usar el apellido Pitt.

¿Qué dijo Brad Pitt sobre su recaída en el alcohol?

El intérprete reconoció haber vuelto a consumir alcohol después de haberse mantenido sobrio durante siete años. "Estuve sobrio durante siete años. Y luego me caí del vagón", relató en la entrevista.

Pitt describió su recaída como un episodio acotado y aseguró que aprendió rápido de la experiencia. "Me confié un par de veces y pensé: 'Sí… no, esto no es bueno para mí'. No en grandes cantidades", explicó, aclarando que hoy intenta gestionar cualquier consumo de forma restringida y prudente.

¿Cuánto tiempo estuvo sobrio antes de la recaída?

El actor había iniciado su proceso de sobriedad en 2016, en paralelo a la separación de Angelina Jolie. En su momento asistió durante un año y medio a reuniones de Alcohólicos Anónimos, un espacio que en su momento definió como profundamente formativo.

Durante ese proceso, Pitt también participó activamente en el manejo del viñedo Château Miraval, propiedad que la pareja adquirió en Francia. Jolie posteriormente vendió su participación, en un proceso que hoy es parte del litigio abierto entre ambos.

¿Cómo enfrentó el momento más doloroso tras el divorcio?

En la parte más íntima de la conversación, el actor se refirió al colapso emocional que vivió tras la ruptura y el distanciamiento progresivo con algunos de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox.

Pitt reconoció que en ese período llegó a experimentar pensamientos oscuros y una sensación profunda de desesperanza, aunque enfatizó que sus instintos de supervivencia se activaron de inmediato y que nunca tuvo intención de actuar en consecuencia. Consultado sobre el origen de esa crisis, prefirió no entrar en detalles y se limitó a describirla como "asuntos familiares".

Al final de ese pasaje de la entrevista, el actor subrayó que la comprensión que ganó de sí mismo durante ese período fue lo que lo llevó a profundizar en su trabajo terapéutico.

¿Qué rol jugó la terapia en su proceso?

El protagonista de Había una vez en Hollywood ha hablado en el pasado del papel que ha tenido la terapia en su recuperación. En entrevistas anteriores, entre ellas una icónica con la revista GQ Style en 2017, reconoció que el alcohol se había convertido en un problema y que buscar ayuda profesional le permitió recuperar el contacto con sus emociones.

Casi diez años después de esa primera confesión pública, el actor mantiene un discurso similar: describe la terapia como un espacio central de su vida, insiste en la importancia de reconocer los propios límites y valora la posibilidad de hablar abiertamente sobre salud mental como una figura pública masculina, algo que en su generación no fue habitual.

¿Cómo está actualmente su vida personal?

Brad Pitt mantiene desde hace más de dos años una relación con la ejecutiva de joyería Inés de Ramón, con quien recientemente aparecieron juntos en redes sociales oficializando el vínculo.

El actor sigue trabajando activamente. Este año estrenó F1: The Movie, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera reciente, mientras continúa gestionando su productora Plan B Entertainment.

Si necesitas ayuda

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, de consumo problemático de alcohol o de salud mental, en Chile existen canales de orientación gratuitos y confidenciales: